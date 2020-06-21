Матч 23-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Динамо», который должен был состоятся сегодня, перенесен на 19 июля. Дата была утверждена исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС).

19 июля станет резервной датой и для матчей других клубов, если в их планы вмешается коронавирус. В дальнейшем РФС не будет вмешиваться в возможную доработку регламента и календаря, этим будет заниматься РПЛ.

У игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус, поэтому вся основная столичная команда ушла на двухнедельный карантин.

Из-за аналогичной ситуации «Ростов» на матч с «Сочи» был вынужден выставить футболистов молодежного состава. В итоге ростовчане уступили со счетом 1:10 сочинцам, которые не захотели переносить матч.

Московское «Динамо» уже поблагодарило владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за согласие на перенос матча.

«Хочется выразить признательность Сергею Галицкому за то, что он согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС», — сообщили Чемпионату в пресс-службе «Динамо».