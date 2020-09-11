Тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» дали положительный результат, их матч с рижским «Динамо» перенесен на неопределенный срок.

Как сообщает пресс-служба лиги, игроки нижнекамской команды по прилете в Ригу прошли обязательное эскпресс-тестирование, которое и выявило положительные результаты. Отмечается, что зараженные, чьи имена не называются, пройдут расширенное исследование, которое позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды.

Гостевой матч клуба против рижского «Динамо», запланированный на 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

Из-за первично положительных результатов экспресс-тестов на SARS-CoV-2 у семи игроков "Нефтехимика" игра с рижским "Динамо" перенесена: https://t.co/NUrd6EyMox pic.twitter.com/etIrxCZ1x0 — КХЛ (@khl) September 11, 2020

«Команда «Нефтехимик» вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды», — отмечается в сообщении.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а рижский клуб располагается на девятой строчке на Западе.