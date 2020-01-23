Мать 13-летней школьницы из Железногорска (Красноярский край), забеременевшей от 10-летнего мальчика, сообщила, что прерывание беременности девочки не планируется.

В эфире телеканала «Россия 1» 22 января женщина рассказала, что семья до последнего не знала о положении дочери.

По ее словам, изначально медики решили, что девочка отравилась. Позже сама школьница призналась, что состояла в интимных отношениях с 10-летним другом.

«Ну, раз у нее уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются», — приводит слова матери девочки «Газета.ру».

Она отметила, что делать аборт не будут.

Следователи региона начали проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на возможное совершение преступления, в том числе и иными лицами.

18 января стало известно, что школьницу госпитализировали. По данным СМИ, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

О беременности 13-летней семиклассницы СМИ сообщили 16 января. Отцом ребенка называли четвероклассника из другой школы. По предварительной информации, плоду уже семь недель.