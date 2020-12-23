У Хелен Хьюз из Великобритании была лимфома. Это злокачественная опухоль, которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы. Время было упущено.

рак

Молодой женщине поставили диагноз почти два года назад, она тогда вынашивала третьего ребёнка. Химиотерапию женщине стали проводить прямо во время беременности.

Хелен родила и буквально через два-три месяца медики были вынуждены признать, что опухоль не реагирует на лечение, а метастазы поразили внутренние органы и кости. По словам женщины, ей посоветовали подготовить свою семью к худшему и подготовиться самой.

Тогда было Рождество, и Хелен решила приготовить для детей, в том числе, и для самого маленького, коробки с памятными вещами, чтобы они могли ее вспоминать. Все это очень тяжело ей далось, она не могла себе представить, как малыши будут расти без мамы.

Пока женщина продумывала, что положить в коробки, ей позвонили из клиники. Медики предложили ей опробовать CAR-T-клеточную терапию — новую технологию, недавно разрешенную к применению.

В ходе этой терапии Т-клетки больного извлекают, генетически модифицируют и снова внедряют в организм. Некоторые ученые считают CAR T-клеточную терапию революционным прорывом в области лечения рака.

Хелен провела на терапии почти два месяца. Не все проходило гладко, например, в какой-то момент она потеряла память, но потом восстановилась. Ещё полгода ждали результатов.

Эта история закончилась хорошо: врачи сказали женщине, что она полностью здорова, рак полностью ушел. Конечно, медики продолжат за ней наблюдать, но коробки с памятными вещами ей сейчас не нужны, отметила многодетная мать.