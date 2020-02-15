Тело, обнаруженное добровольцами поисково-спасательного отряда, в лесу в под Смоленском, принадлежат пропавшему в апреле 2019 года 16-летнему подростку Владу Бахову. Об этом сообщила его мать на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, семью ознакомили с результатами генетической экспертизы.

«Останки, найденные в Демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну…», — написала женщина.

Об исчезновении мальчика стало известно в апреле 2019 года. Компания молодых людей из 13 человек отдыхала в лесном массиве, в какой-то момент подросток покинул место отдыха и пропал.

Исчезновение Бахова вызвало большой резонанс после серии передач на телевидении. В январе 2020 года дело передали в центральное управление СК России.

По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), местонахождение мальчика долгое время не было установлено. В конце января в 1,5 км от предполагаемого места пропажи мальчика были обнаружены останки, для идентификации личности погибшего была проведена экспертиза ДНК.

Причины смерти подростка пока неизвестны.