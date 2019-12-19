Американка из Колорадо потратила сотни тысяч долларов, предназначенных для ее дочери с особыми потребностями, на покупку дорогих автомобилей, нижнего белья и спиртных напитков. Об этом сообщает Daily Mail.

Дочь Эйприл Сардиньи в шестилетнем возрасте сбила машина, из-за аварии девочка потеряла способность к коммуникации и остановилась в развитии.

В 2010 году девочке (сейчас ей 20 лет) выплатили компенсацию в 1,6 миллиона долларов, а ее мать назначили распорядителем этих денег. Средства она должна была тратить исключительно на лечение дочери и повышение качества ее жизни.

В 2017 году следователи из департамента соцзащиты выяснили, что девочка жила без должного ухода, а все деньги ее мать тратила на себя. В частности, она оставила 99 тысяч долларов в дилерском центре Land Rover, 19 200 долларов в автосалоне Mercedes, 18 400 долларов на мексиканском курорте Cabo San Lucas, пять тысяч долларов в винном магазине, 1200 долларов в магазине нижнего белье Victoria’s Secret, а также потратила деньги на увеличение груди.

Кроме того, Сардинья пользовалась счетом дочери, чтобы оплачивать телевидение и электроэнергию.

Женщину обвинили в неисполнении родительских обязанностей и запретили ей распоряжаться деньгами дочери. Американку арестовали, но позже она вышла под залог.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Бразилии двухлетний Мигель Алвес скончался от спинальной мышечной атрофии после того, как его отец украл часть пожертвований на его лечение и спустил их на развлечения. Мужчина потратил 150 тысяч долларов на дорогие отели, дизайнерскую одежду, часы, наркотики и выпивку.

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