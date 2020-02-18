Мать двух мальчиков из Хабаровска, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении родительских прав. Женщина потребовала временно отстранить отца ее детей от исполнения родительских обязанностей. Об этом 18 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края.

В случае удовлетворения иска ограничение родительских прав будет длиться полгода, по истечении которых суд сможет оценить, изменилось ли поведение родителя.

Отец мальчиков, Виктор Гаврилов, в настоящее время арестован. Ему было предъявлено обвинение по ст. 117 УК РФ («Истязания»), ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Адвокаты мужчины обжаловали меру пресечения.

26 января в московском аэропорту Шереметьево обнаружили двух брошенных мальчиков пяти и восьми лет. У детей при себе имелись их документы и записка, в которой их отец просил пристроить сыновей в приют с обещанием забрать их через некоторое время. Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. Однако прежде детей передали бабушке, которая проживает в Комсомольске-на-Амуре. 14 февраля пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края сообщила, что мальчиков забрала мать.