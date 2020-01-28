Мать брошенных в аэропорту Шереметьево детей Ольгу Пушкареву госпитализировали в Комсомольске-на-Амуре, сообщает телеграм-канал Mash.

Женщину, которая находится на седьмом месяце беременности, положили в больницу на сохранение. Ее состояние оценивается как стабильное.

Отец оставленных в аэропорту детей выступил с обращением

Как писал «Рамблер», 26 января в Шереметьево нашли мальчиков 2011 и 2014 года рождения. Их 41-летний отец бросил сыновей в аэропорту, оставив записку, в которой заявил, что из-за проблем с деньгами не может позаботиться о детях. Мальчиков поместили в одну из подмосковных больниц. В понедельник полиция разыскала их мать. Оказалось, что она не жила с семьей из-за насилия со стороны мужа.

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