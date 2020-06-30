Китайский вирусолог Ши Чжэнли, которая вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружила вирус SARS, возникший у летучих мышей, предупредила о новых вспышках коронавируса, пишет The Mirror.

По словам исследователя Уханьского института вирусологии, то, что обнаружили ученые на сегодняшний день — лишь «верхушка айсберга». В новой статье специалиста речь, в частности, идет о том, что коронавирусы развиваются, и в перспективе будут легче передаваться от летучих мышей к людям. Чжэнли охарактеризовала последнюю вспышку COVID-19 в Ухане как тревожный звонок для всего мира.

Вирусолог, ставшая одной из центральных фигур в теориях заговора из-за коронавируса наравне с Биллом Гейтсом, подчеркнула, что люди все чаще вторгаются в мир природы, а в сочетании с перемещением диких животных создаются идеальные условия для распространения болезней. Чжэнли, которую подозревали в искусственном выведении SARS-CoV-2 в лаборатории Уханя, подчеркнула, что сейчас летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавируса, в том числе пандемии COVID-19.

Женщина-ученый обнаружила около 1,5 тысячи всевозможных видов коронавируса в организмах летучих мышей. В ходе исследования при анализе 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных в 10% была найдена целая «вселенная коронавирусов», которая впоследствии была заморожена для хранения в Уханьском институте вирусологии.