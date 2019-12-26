Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, объявили в федеральный розыск — их подозревают в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере.

Сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО. Генпрокурор Юрий Чайка зачитал ему протокол о снятии с него неприкосновенности.

По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В марте суд временно отстранил Арашукова-младшего от занимаемой им ранее должности.