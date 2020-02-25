В Санкт-Петербурге из бюро судебной медицинской экспертизы, где на 23 Февраля во время корпоратива выступила стриптизерша, уволились мать и дочь. Они работали в организации медсестрой и медицинским регистратором.

Также от должности на время проверки отстранили их руководителя. Заявления женщин, работавших в бюро, находятся на рассмотрении.

Сообщается, что полуобнаженная девушка станцевала для мужчин в ординаторской, находящейся рядом с помещением, где хранятся тела умерших, сообщает издание «Фонтанка».

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