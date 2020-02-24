Мать Тунберг оперная певица Малена Эрнман написала книгу, в которой рассказала всю правду о проблемном детстве дочери. Грета еще в начальной школе ушла в себя, перестала есть и общаться с людьми, сообщает телеканал "360".

«Она постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму. Она перестала играть на пианино. Перестала смеяться. Перестала говорить. И перестала есть», — приводит издание Guardian отрывки из книги Эрнман «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе».

Эрнман отметила, что когда Грете было 11 лет она совсем не разговаривала, а в день съедала небольшую горсть риса. За два месяца она потеряла 10 килограмм. В школе ее начали травить. Врачи диагностировали высокофункциональный аутизм. Эрнман назвала точный диагноз дочери: синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство.

Она стала возвращаться к жизни только после того, как увидела в школе документалку о пластике в Тихом океане. Экологические проблемы пробудили в девочке массу переживаний. С тех пор Тунберг стала экоактивисткой. Синдром Аспергера — нарушение психического развития из-за которого человек испытывает большие трудности во взаимодействии с обществом. Врачи пока не установили точные причины этого синдрома.

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