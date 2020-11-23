Помощник митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна в беседе с изданием «Подъем» рассказал, как артист попал на молебен в СИЗО-3. По его словам, между митрополией и изолятором заключено соглашение, в рамках периодически совершаются богослужения.

«В этот раз был отслужен молебен. И заключенные, и сотрудник поучаствовали — насколько позволяло пространство. Человек 15 было. Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть», — объяснил появление снимков с Ефремовым и священнослужителями в сети помощник.

На молебен, уточнил он, пустили тех, кто прошел карантин.

«Тем более владыка Иоанн очень хорошо знаком с Аллой Борисовной Покровской, матерью Михаила Ефремова. Она его очень просила присмотреть за Михаилом. Это известный факт», — заключил помощник митрополита.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.