Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая считает поджог могилы ее сына намеренным, однако искать злоумышленников не будет. Об этом она заявила в четверг, 26 декабря, «Газете.ру».

«Нет никаких подозреваемых. Я считаю, что это вандализм. … Когда мне говорят, что это от свечки — слушайте, 10 месяцев не было. Конечно, можно сказать, что в один день вдруг произошло. Но нет», — сказала Толмацкая изданию.

Также она уточнила, что не намерена предпринимать каких-то мер по поиску виновных в случившемся. Кроме того, сотрудники кладбища рассказали ей, что видеокамеры на территории захоронения не работают.

Мать Децла выразила сожаление, что творчество и пожелания поклонников ее сына, которые те оставляли на могиле рэпера, сгорели.

26 декабря Ирина Толмацкая у себя в Instagram опубликовала видеозапись, на которой виден обгоревший крест на могиле рэп-исполнителя на Пятницком кладбище в Москве. Возгорание обнаружили работники кладбища, которые своими силами потушили огонь и сообщили об инциденте родственникам.

Децл (Кирилл Толмацкий) скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего артиста стала остановка сердца. Музыкант был похоронен 6 февраля.