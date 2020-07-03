Мать, оставившую шестилетнего сына на ночь в лесу с мешком на голове, прокурор потребовал направить на принудительное лечение в психиатрический стационар. Процесс по делу 34-летней москвички Надежды Куликовой завершается в Бабушкинском суде Москвы. В пятницу, 3 июля состоялись прения сторон. Как пояснил суду адвокат подсудимой, мешок на голову сына мать надела по совету шамана — так он посоветовал ей изгнать из мальчика бесов.

Напомним, Надежде Куликовой предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним.

Ее сына обнаружил на АДе случайный водитель, проезжавший мимо «Лосиного острова». По его словам, он увидел «движущийся мешок с ножками». Мешок был примотан скотчем к маленькому мальчику, а в районе глаз проделаны отверстия.

Оказалось, что ребенок всю ночь провел в лесу, а накануне его там оставила мать. При этом, на улице была минусовая температура.

Сейчас суд решает судьбу Куликовой.

Стройная молодая женщина с выразительными чертами лица, сидящая в «аквариуме» для подсудимых, увидев журналистов, закрылась папкой. Так и сидела, пока в зал не вошла судья.

Мама Куликовой — немолодая коротко стриженная женщина с большими сильными руками, в черной маске с надписью » Федерация бокса России», тоже запереживала, увидев камеру. Видно, что она готова защищать дочь от любых переживаний. Бабушка мальчика присутствует в суде не только для поддержки дочери, она теперь является официальным представителем внука. Около двух месяцев назад ей, наконец, отдали ребенка , и он теперь живет с ней,. Раньше, после того, как его нашли на трассе, он находился в специальном центре.

Гособвинитель рассказала, что 18 февраля 2019 года Надежда Куликова припарковала свой автомобиль у парка Лосиный остров и, «действуя с особой жестокостью и пользуясь родительским авторитетом» , надела мешок на сына и примотав его скотчем, , оставила ребенка в беспомощном состоянии ночью в лесу. Как считает гособвинитель, если бы мальчик не сумел выйти на трассу, то «неминуемо наступила бы его смерть».

Впрочем, как отметила гособвинение, Куликова не осознавала своих действий.

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что мать, «имея возможность осуществлять свои родительские обязанности» , предъявляла к ребенку завышенные требования и довольно жестко наказывала его — в том числе, выгоняла на балкон и подолгу не пускала домой, а также била его.

Когда психологи поговорили с самим мальчиком, то выяснилось, что он, несмотря ни на что, «испытывает привязанность к матери», проявляет положительное отношение к ней. На вопросы специалистов ребенок отвечал: «Я маму люблю, но не понимаю, за что она меня наказывает».

Также экспертизой было установлено, что мальчик развит по возрасту, вовремя пошел в первый класс. Мать при этом не раз обращалась к врачам с просьбой поместить его в больницу из-за его гиперактивного поведения. Как определили психологи, ребенок выражал своим поведением протест на фоне «доминантного поведения матери». После беседы специалистов с самой Куликовой, было выявлено с ее стороны нарушение привязанности к ребенку — «она ругалась на него когда он пытался приблизиться к ней и спросить о чем то» , не терпела его прикосновений.

— Было оценено психическое состояние Куликовой и сделаны выводы, что она страдает психическим расстройством в форме паранойной шизофрении, — сообщила суду гособвинитель и попросила освободить подсудимую от уголовной ответственности и поместить на принудительное лечение.

Адвокат Куликовой Владимир Селин был не согласен в принципе с тем, что Куликову обвинили в попытке убийства сына.

— С самого начала Надежда Игоревна прикладывала много усилий к тому, чтобы воспитать его, — утверждал защитник. — Но видимо, у него, действительно, есть какие-то вещи… он был гиперактивным. Молодая мама что-то не выдерживала, прикрикивала на него. Она пыталась всячески сделать его здоровым, хотя уже тогда ему назначали нейролептики.

По словам адвоката, и сейчас ребенок, находясь в семье бабушки, продолжает пить нейролептики.

— Она к нему всегда и постоянно проявляла любовь и старалась угодить, — продолжал защищать Куликову адвокат. — Но характер такой у ребенка — бывает покладистый, бывает ершистый, у него — такой. А она тоже девушка с характером, вот и произошло…

Как рассказал Селин, у Куликовой был огромный список организаций, которые она планировала посетить, чтобы решить проблему с поведением сына. Среди них были и церковные и эзотерические конторы.

— И в итоге вышла на шамана, который ей посоветовал такие вещи. А она в силу своего психического состояния в это поверила. Она сыну не связывала руки, одет он был тепло. Она проделала дырки для глаз. Пустила его в лес для того, чтобы изгнать из него нечисть. И стала наблюдать. Но в этот момент внезапно налетела туча — раз! И она потеряла его из виду. Бегала, бегала. Ей помогал мужчина с собакой, но разыскать его не удалось, — убеждал судью адвокат.

По его словам, Куликова звонила полицейским, но те тоже не смогли найти ребенка, а в конце концов в 9 утра он вышел на дорогу.

— Мальчик говорил, что он слышал как его мама звала, но он не стал отзываться. Он рассказал, что походил по лесу, устал и заснул. А когда проснулся, вышел на трассу.

О том, что она его собиралась убить, он ничего не говорит. К таким событиям привело непонимание подсудимой, как должна была вести себя мать, — считает адвокат.

Когда судья предоставила слово самой Надежде, женщина заплакала.

— Я хотела сказать, что очень сильно раскаиваюсь в содеянном. Ни в коем случае не помышляла убить своего ребенка. Я его люблю и очень сильно соскучилась за это время, — сказала Куликова и попросила судью, по возможности, поместить ее в стационар на территории Москвы, чтобы она могла иметь возможность видеть сына.

Свое решение суд объявит 6 июля.