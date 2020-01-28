Ольга Пушкарева, мать двоих мальчиков, которых в аэропорту Шереметьево оставил отец, дала первое интервью, в котором рассказала об издевательствах со стороны супруга, пишет РЕН ТВ.

По ее словам, она много лет терпела пытки, которые устраивал ее муж, а также заявила, что готова вернуть своих детей, которых раньше не получалось забрать у супруга. Также девушка рассказала, что узнала о произошедшем, увидев фотографию сыновей в интернете.

«На глазах у детей он привязал меня на кухне к компьютерному столу скотчем и начал просто всаживать кухонный нож для резки хлеба. В ноги, в руку, у меня на спине еще шрам», — рассказала женщина. Кроме того, в результате побоев супруга она получила четыре сотрясения мозга и смещение носовой перегородки.

При этом ранее появилась информация, что отцу семейства пообещали работу, чтобы он смог воспитывать детей, и их не пришлось отправлять в детский дом. Однако как сложится ситуация теперь, после заявлений Ольги Пушкаревой, неизвестно.

По данным Следственного комитета России, накануне, 26 января, мужчина со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. Как пишет РЕН ТВ, 41-летний Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

Позднее стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.