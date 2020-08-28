Мать покойной Аллы Вербер Татьяна умерла в первую годовщину похорон своей дочери 14 августа. Об этом в Instagram сообщила ее внучка Екатерина.

«Моя бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа, который умер из-за рака через два года после переезда», — рассказала она.

Вербер отметила, что бабушка сыграла важную роль в ее воспитании и выразила сожаление, что не смогла присутствовать на похоронах из-за карантинных ограничений.

«Я бы хотела сказать ей, что очень ей горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей», — заключила женщина.

Алла Вербер занимала должность фэшн-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury. Предпринимательница умерла 6 августа прошлого года на 62-м году жизни во время отпуска в Италии. Причиной смерти стал менингококковый сепсис.