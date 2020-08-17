Ногти женщины быстро менялись, и мастер стала настаивать на скорейшем визите к врачу.

Пенсионерка из Великобритании рассказала Daily Mail, что благодаря регулярному маникюру и внимательности мастера она вовремя обнаружила рак легких. Хотя Джоан Мартиндейл уже за 70, она постоянно ухаживает за собой и не пропускает ежемесячный маникюр. Уже давно она посещает одного мастера.

В начале года Джоан и мастер заметили, что ногти стали меняться. Они стали толще, выпуклыми, а на больших пальцах появились «волны». Кроме того, у Джоан стали отекать ноги. Она пошла к врачу, но он сказал, что это скорее всего просто задержка жидкости. Ей дали лекарства, но не провели никаких обследований. Тем не менее, странных симптомов становилось все больше. Женщина узнала, что они могут быть связаны с болезнями сердца и легких, но просто отогнала от себя плохие мысли.

Но во время очередного визита мастер заметила, что ногти Джоан согнулись и стали странной формы. Она настоятельно порекомендовала клиентке срочно сделать снимок легких, поскольку такие изменения могут говорить о серьезных проблемах.

В результате у Джоан нашли рак легких. Опухоль успела вырасти до четырех сантиметров, но не успела распространиться по организму, поэтому прогноз для лечения хороший.

«Это просто невероятно, что она смогла определить, что у меня рак, просто посмотрев на мои ногти. Я буду вечно благодарна ей за это», — говорит Джоан.