СПОРТ

Мастер айкидо Фотех Табаров в Таджикистане открыл свою школу

14:33 12/01/2020

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Фотех Табаров – лучший мастер айкидо в Таджикистане. Он начал заниматься этим видом боевых искусств еще до того, как в стране узнали об американском актере Стивене Сигале, популяризаторе этого вида единоборств. В Душанбе Табаров открыл свою школу, сообщает корреспондент «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Фотех Табаров – универсальный мастер восточных единоборств. Занимается айкидо, ушу, джиу-джитсу и каратэ. Осваивать искусство самозащиты начал еще в детстве и в итоге стал обладателем черного пояса – первого дана в айкидо. Таких в Таджикистане всего несколько человек.

Фотех окончил экономический факультет, но задержаться в профессии надолго не получилось. Айкидо стало для него смыслом жизни. «Я проработал неделю по профессии. Я бы не сказал, что у меня не получалось работать экономистом. Просто у меня к этому не лежит душа. Моя любовь – спорт», – отметил мастер айкидо.

Сейчас у Фотеха много учеников. Он тренирует с утра до вечера. В своей школе мастер преподает айкидо, ушу и каратэ Казэ Ха. Один из самых успешных учеников – Абдулло Гулов, он тренируется у Фотеха с шести лет. «Я участвовал в чемпионатах Азии и Европы. Смог завоевать более 50 медалей. За последний год я участвовал в соревнованиях в Турции, Казахстане и России. Занял первые и вторые места», – рассказал спортсмен.

В марте прошлого года Фотех открыл Федерацию каратэ-до Шотокан Казэ Ха – первую в стране. За год спортсмены завоевали несколько десятков наград. «За год мы приняли участие в двух чемпионатах Европы, в международных семинарах в Москве. Также провели в Таджикистане первое республиканское соревнование по каратэ-до Шотокан Казэ Ха», – сказал Табаров.

Цель Фотеха – развивать восточные единоборства в Таджикистане и дальше. В ближайших планах его учеников – показать достойные результаты на февральском этапе Кубка мира.





Фарангез Шозедова