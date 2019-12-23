С таким предупреждением выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

Организация, объединяющая 27 российских авиакомпаний, винит Минтранс в отсутствии решения по использованию около 30 самолетов, которые компании уже запланировали к использованию на рейсах в новогодние каникулы. С проблемой столкнулись в том числе крупнейшие авиаперевозчики страны. В письме главы АЭВТ Владимира Тасуна к замминистра транспорта Александру Юрчику ситуация называется критической. В документе поясняется, что Минтранс приостановил процедуру внесения самолетов перевозчиков в «приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации». Не включенные в эти приложения воздушные суда не могут быть внесены в сертификаты эксплуатантов, а, следовательно, не могут быть допущены к полетам. При этом все необходимые для этого документы были представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса. Глава АЭВТ в своем обращении просит Минтранс «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников» решить все бумажные вопросы, необходимые для вывода на линии этих самолетов.

Масштабы предполагаемого бедствия нетрудно представить, если подсчитать, какого количества пассажиров оно может коснуться. Для простоты берем самолет провозной емкостью в 200 мест с двумя оборотными рейсами в день — 800 человек туда-обратно. Умножаем на 10 предновогодних и праздничных дней — восемь тысяч. И теперь — на 30 бортов, которые компании не могут выпустить на маршруты — получается 240 000 человек, которые при сохранении нынешнего положения дел рискуют не вылететь на отдых или столкнуться с серьезными трудностями при возвращении. Расчет, конечно, весьма приблизительной, однако дающий понять, что речь идет о сотнях тысяч пассажиров. Авиаколлапс таких масштабов, увы, не новость: достаточно вспомнить и ледяной дождь, и банкротство одной из авиакомпаний. Но, чтобы это могло произойти из-за позиции федерального ведомства?

Комментариев от Минтранса к сложившейся ситуации на момент подготовки материала не поступало. На главной странице официального сайта Минтранса сообщается, что в этот день вышел первый номер железнодорожной газеты «Гудок», а раздел «Актуальные темы» открывает материал под заголовком «Выбор названия скоростной автомобильной трассы „Москва — Казань“.

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