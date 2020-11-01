Российских граждан хотят снова посадить по домам.

Новый режим самоизоляции для российских граждан планируется ввести уже 2 ноября. Требования режима будут обязательными, однако в этот раз будут и послабления. Например, появится возможность посещать магазин и совершать прогулки, сообщает KONKURENT.RU.

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Речь идет о введении обязательной самоизоляции пока только в одном регионе России и для определенной категории граждан. Так, со 2 ноября карантин станет обязательным для жителей Подмосковья, возраст которых более 65 лет.

Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что люди этого возраста болеют тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем обязательную», — пояснил глава региона.

Однако губернатор отметил, что в этот раз пожилые жители Подмосковья смогут ходить в магазины, а также совершать прогулки. При этом Воробьев подчеркнул, что транспортные карты граждан блокировать не будут.

«Все же больше самоконтроль и самодисциплина. Для нас крайне важно, чтобы каждый из нас позаботился о тех, кто достиг пенсионного возраста», — пояснил губернатор.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан продлится до 15 ноября.