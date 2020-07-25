Всех актеров массовки задержали накануне в Санкт-Петербурге во время съемок сериала. Об этом в сториз своего Instagram рассказал Гоща Куценко.

По словам актера, это были «съемки милицейского кино» и массовка была одета в форму полицейских. Во время перерыва массовка вышла на Английскую набережную и тут к ним подъехали люди в штатском и всех увезли.

Борис, знакомый Куценко, добавил, что актерам это объяснили тем, что скоро сюда приедет «верховный главкомандующий», а они тут, якобы, «устроили цирк».

Куценко, улыбаясь, отметил, что в отделение полиции в итоге увезли всю массовку.

«Федорцова (Андрей Федорцов, актер, звезда «Убойной силы» — ред.) в форме подполковника сейчас сюда внесли под плащ-палаткой. Нормально вообще?» — подытожил Куценко.

Самому Гоше Куценко удалось избежать поездки в отделение.