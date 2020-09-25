Список преимуществ, связанных с массажем лица, действительно длинный. Прежде всего, процедура стимулирует кровообращение, позволяет коже дышать и расслабляет мышцы, уменьшая отечность и расслабляет после напряженного дня.
Кожа нашего лица каждый день подвергается воздействию вредных факторов — от солнца, сухого воздуха и мороза до макияжа, который затрудняет дыхание. В связи с тем, что лицо — это витрина человека, особенно важен правильный уход за его состоянием.
Один из хорошо известных, но, к сожалению, слишком редко используемых способов поддержания его в идеальном состоянии — это массаж лица. Если вы до сих пор не использовали это лечение — обязательно прочтите на сайте https://epilbyalexa.kiev.ua/massazh-litsa.html о его преимуществах, и вы наверняка соблазнитесь.
Чудодейственное лекарство
Список преимуществ, связанных с массажем лица, действительно длинный. Прежде всего, процедура стимулирует кровообращение, позволяет коже дышать и расслабляет мышцы , уменьшая отечность (вы действительно не хотите избавляться от отеков вокруг глаз, вызванных усталостью?),
И расслабляет после напряженного дня. Это может быть эффективным способом борьбы с головными болями и носовыми пазухами, приносящим облегчение без применения анальгетиков. Кроме того, он отлично разглаживает морщины, укрепляет кожу и замедляет ее старение, что особенно важно для женщин. А если процедура проводится с помощью косметических средств, это облегчает их впитывание.Всего этого можно добиться, уделяя хотя бы 5 минут в день !
Метод массажа
Сам массаж очень простой, и мы можем сделать его сами, но он определенно будет более приятным, если мы попросим нашего партнера сделать это. Перед началом обязательно тщательно вымойте лицо и руки, нанесите на них немного любимого масла или крема и сделайте круговые движения от центра к краю, не растягивая кожу. Вы также можете погладить или слегка надавить движениями на те участки, где чувствуете напряжение, в том числе на шею. На самом деле нет одного конкретного метода, и процедуру можно выполнять каждый раз по-разному, поэтому вам никогда не станет скучно.
Противопоказания
В принципе, массаж лица полностью безопасен и ему трудно оказать какое-либо негативное воздействие на наш организм. Однако бывают болезненные состояния, при которых от процедуры лучше отказаться, чтобы не усугубить симптомы. Это:
- угревая сыпь,
- высокая температура,
- увеличенные лимфатические узлы,
- воспаление во рту,
- удаление зуба,
- воспаление кожи,
- рак,
- лишай,
- заживление ран.
Если вы не страдаете ни одним из вышеперечисленных недугов, смело делайте массаж, не беспокоясь.Как видите, для того, чтобы лицо выглядело здоровым и привлекательным, не нужны чудодейственные и дорогие препараты или даже более дорогие и часто побочные эффекты пластической операции.
Для этого достаточно проводить всего несколько минут в день и предаваться заслуженному отдыху. Мы можем быть уверены, что при систематическом использовании наша кожа надолго останется нам благодарной.