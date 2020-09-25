Список преимуществ, связанных с массажем лица, действительно длинный. Прежде всего, процедура стимулирует кровообращение, позволяет коже дышать и расслабляет мышцы, уменьшая отечность и расслабляет после напряженного дня.

Кожа нашего лица каждый день подвергается воздействию вредных факторов — от солнца, сухого воздуха и мороза до макияжа, который затрудняет дыхание. В связи с тем, что лицо — это витрина человека, особенно важен правильный уход за его состоянием.

Один из хорошо известных, но, к сожалению, слишком редко используемых способов поддержания его в идеальном состоянии — это массаж лица. Если вы до сих пор не использовали это лечение — обязательно прочтите на сайте https://epilbyalexa.kiev.ua/massazh-litsa.html о его преимуществах, и вы наверняка соблазнитесь.

Чудодейственное лекарство

Список преимуществ, связанных с массажем лица, действительно длинный. Прежде всего, процедура стимулирует кровообращение, позволяет коже дышать и расслабляет мышцы , уменьшая отечность (вы действительно не хотите избавляться от отеков вокруг глаз, вызванных усталостью?),

И расслабляет после напряженного дня. Это может быть эффективным способом борьбы с головными болями и носовыми пазухами, приносящим облегчение без применения анальгетиков. Кроме того, он отлично разглаживает морщины, укрепляет кожу и замедляет ее старение, что особенно важно для женщин. А если процедура проводится с помощью косметических средств, это облегчает их впитывание.Всего этого можно добиться, уделяя хотя бы 5 минут в день !

Метод массажа

Сам массаж очень простой, и мы можем сделать его сами, но он определенно будет более приятным, если мы попросим нашего партнера сделать это. Перед началом обязательно тщательно вымойте лицо и руки, нанесите на них немного любимого масла или крема и сделайте круговые движения от центра к краю, не растягивая кожу. Вы также можете погладить или слегка надавить движениями на те участки, где чувствуете напряжение, в том числе на шею. На самом деле нет одного конкретного метода, и процедуру можно выполнять каждый раз по-разному, поэтому вам никогда не станет скучно.

Противопоказания

В принципе, массаж лица полностью безопасен и ему трудно оказать какое-либо негативное воздействие на наш организм. Однако бывают болезненные состояния, при которых от процедуры лучше отказаться, чтобы не усугубить симптомы. Это:

угревая сыпь,

высокая температура,

увеличенные лимфатические узлы,

воспаление во рту,

удаление зуба,

воспаление кожи,

рак,

лишай,

заживление ран.

Если вы не страдаете ни одним из вышеперечисленных недугов, смело делайте массаж, не беспокоясь.Как видите, для того, чтобы лицо выглядело здоровым и привлекательным, не нужны чудодейственные и дорогие препараты или даже более дорогие и часто побочные эффекты пластической операции.

Для этого достаточно проводить всего несколько минут в день и предаваться заслуженному отдыху. Мы можем быть уверены, что при систематическом использовании наша кожа надолго останется нам благодарной.