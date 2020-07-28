Масоны поддерживают появление в России мобильной связи 5G. Об этом великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выдала компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.

«Я лично за 5G и с удовольствием буду этим пользоваться», — заявил Богданов.

Он отказался говорить за все масонство, сославшись на то, что вопрос появления в России 5G не касается масонства и поэтому едва ли будет им обсуждаться. При этом великий мастер подчеркнул, что масоны поддерживают просвещение и развитие всего и вся.

Неделю назад бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря в честь иконы божией матери «Спорительница хлебов» Николай (Сергий) Романов призвал людей сбросить оковы самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и демонтировать все установки 5G, потому что во взаимодействии с ними вирусы, микробы и бактерии приведут человечество к гибели.