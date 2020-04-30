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Губернатор Магаданской области Сергей Носов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе в четверг вечером подписал постановление, согласно которому на Колыме с 1 мая вводится обязательный масочный режим. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Магаданская область входит в число регионов с самым большим количеством зараженных коронавирусом на душу населения. Официально на Колыме зарегистрирован 101 случай заражения, из них только два пациента вылечились и были выписаны из больницы, еще два человека умерли. С 1 апреля и до 11 мая включительно в регионе действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам.

«Только что подписал постановление, которое напрямую направлено на защиту жителей Магаданской области от COVID-19. Вводится масочный режим при посещении магазинов, в общественном транспорте, на предприятиях бытового обслуживания и услуг», — сообщил губернатор.

Руководители и собственники предприятий обязаны организовать соблюдение масочного режима для защиты здоровья посетителей и сотрудников. Кроме того, с завтрашнего дня пожилые люди, многодетные семьи и те, кто находится в тяжелом финансовом положении, будут получать средства индивидуальной защиты бесплатно. 1 мая в регионе ожидается большая поставка медицинских масок, респираторов, защитных костюмов, бахил и прочих медицинских товаров, необходимых для защиты от коронавирусной инфекции.

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