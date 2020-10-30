Настя Балтер снова вступила в конфликт с обитателями женской спальни. На этот раз её спровоцировала Маша Ли, которая не скрывает неприязни к боксерше. Однажды они уже пытались конфликтовать, теперь же Маша облила девушку водой из игрушечного пистолетика. Балтер моментально отреагировала и вцепилась недоброжелательнице в волосы.



Несмотря на то, что совсем недавно руководство проекта приняло решение приглашать на Лобное место специалистов разных направлений, в том числе и психологов, многим жителям телестройки необходимо самостоятельно работать над своим поведением.



Так как Настя профессионально занималась боксом, потасовки с другими участниками чреваты для них различными травмами. Многие зрители разочарованы тем, что в такие серьезные битвы вступают приличные с виду женщины, а ведь всё можно решить с помощью разговоров и обсуждений. Пока что Балтер и Маша Ли не осознали, что можно обойтись и без применения физической силы, а лишь с помощью хитрости.