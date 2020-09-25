Бывшая участница Мария Кохно решила заступиться за подругу Алёну Рапунцель после того, как Яббаров поднял на неё руку вместе со своей мамой в эфире шоу «Бородина против Бузовой». Илья считает, что Марию Кохно никак не должна касаться эта ситуация. Алёна Савкина поставила окончательную точку в дружеских отношениях с Яббаровом. В эфире «Бородина против Бузовой» от 25 сентября 2020 года он поднял на девушку руку, называл последними словами, а его мама тоже ударила Алёну и отреклась от внука.



Случилось всё это из-за рекламного поста, который Илья должен был разместить в блоге Алёны. Не сказав девушке ничего про рекламу, он взял деньги и пропал, не выходил на связь с заказчиками. Тем самым он испортил репутацию Рапунцель-младшей.



Мария Кохно разнесла Яббарова в соцсетях и назвала его поступок «дном». Девушка в шоке от того, как мужчина может обзывать последними словами мать своего ребёнка, да ещё и поднимать на неё руку на пару с матерью. Яббаров написал Маше в грубой форме, что это не её дело, назвав девушку хайпожёркой.