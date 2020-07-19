В Московской области водитель на Audi Q7 задавил собаку, которая лежала у парковочных мест. В Сети появилось видео инцидента.

Камера слежения запечатлела, как внедорожник переехал животное. Непонятно, обратил ли внимание мужчина на то, что произошло, но после того, как машина наехала на пса, она на секунду остановилась. Затем она развернулась и уехала с места ДТП.

Собака так и осталась лежать на земле. По данным Telegram-канала Mash, от полученных травм она скончалась.

Теперь водителя ищут местные активисты. Известно, что авто зарегистрировано на фирму. Зоозащитники считают, что за рулем был некий бизнесмен Алексей Ш.