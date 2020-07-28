Состояние актрисы Елены Кондулайнен, госпитализированной с подозрением на инсульт, ухудшилось. Об этом сообщает Mash.

Врачи выявили у Кондулайнен острое нарушение мозгового кровообращения и неврологическую энцефалопатию (сосудистое поражение головного мозга). У артистки наблюдается общая заторможенность речи. Врачи пока не видят положительной динамики в ее состоянии. Артистку поместили в палату интенсивной терапии.

Отмечается, что диагноз Кондулайнен подтвердился — у нее случился инсульт. Звезда сериала «Интерны» и фильмов «8 первых свиданий» и «Даун Хаус» была доставлена в больницу прямо из ресторана в минувшую пятницу. Актриса внезапно почувствовала себя плохо, и у нее нарушилась функция речи во время тоста.