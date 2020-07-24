Жена Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, подала в суд на следствие. Об это сказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

Как оказалось, Ирина жила с Захаровым в гражданском браке, и ее не признали потерпевшей по делу. Это означает, что она не вправе требовать компенсацию, передает Telegram-канал Mash.

По словам защитника, у нее на это примерно столько же шансов, сколько и у самого адвоката. Пашаев добавил, что в законе «нет понятия гражданская супруга, просто сожительница».

Ранее Мосгорсуд прокомментировал публикации в СМИ, согласно которым Генпрокуратура взяла на контроль уголовное дело Михаила Ефремова о ДТП и гибели человека. Там отметили, что при принятии решений «суд независим».