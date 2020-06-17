Певица сняла откровенное видео с музыкантом Boosin

Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, прославилась не только благодаря своему таланту, но и эпатажному образу. Артистка удивляет смелыми танцами и сексуальными нарядами.

В новом клипе «I want you» Марув не изменяет своим принципам. В ролике также появился музыкант Boosin, с которым певица давно сотрудничает. Он исполнил роль полицейского, а Марув появилась в нескольких откровенных образах.

Анна примерила черный брючный костюм с пайетками, облегающий боди и корсет в стиле БДСМ. В одном из кадров певица предстала в космическом образе. Вместе с танцовщицами она позировала со сверкающей краской на теле.

«Есть песни, которые лучше выпускать осенью, есть треки для лета, есть – для зимы. У них определенное настроение. Эта песня как раз для лета. Настало время I Want You»

Традиционно в клипе много зажигательных танцев, которые сводят с ума поклонников Марув. «Наконец-то Марувушка – богиня разврата вернулась покорять чарты!», «Легкий летний трек, но нет узнаваемой мелодии или музыкальных фраз. Просто клубная дискотечка», «Жду, когда твое имя будет в одном топе, а может и выше, с Мадонной и Гагой», – отреагировали на видео фанаты артистки.

Фото: @maruvofficial