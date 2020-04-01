Средняя суточная температура в марте превысила +5,9 градуса в Москве, шесть раз были установлены температурные рекорды. Таким образом, март в 2020 году занял второе место по теплу за всю историю метеонаблюдений, сообщили в среду, 1 апреля, ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

«Март 2020 года вошел в метеорологическую летопись Москвы как один из самых теплых: по предварительным расчетам, средняя суточная температура воздуха в городе на 5,9 градуса превысила норму. Впереди только март 2007 года с отклонением от многолетних значений на 6,6 градуса», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день Гидрометцентр спрогнозировал теплый апрель на большей части России. Температура воздуха, как отмечалось, будет на один градус выше нормы.