Китайская Народная Республика успешно запустила свой первый зонд «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу — 1») на Марс. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5») стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Ожидается, что аппарат совершит посадку на Красной планете в феврале 2021 года.

Главная цель китайской миссии – обнаружить признаки жизни на Марсе, а также выяснить, может ли он впоследствии стать для человечества вторым домом. Само исследование Красной планеты займет примерно 90 дней, передает BBC.

Известно, что аппарат назван в честь одноименной поэмы «Вопросы к небу» китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н. э. По замыслу авторов миссии, это произведение символизирует стремление Поднебесной к изучению природы и вселенной.

Согласно плану миссии КНР, зонд в течение двух-трех месяцев пробудет на орбите Марса, фотографируя его поверхность и проводя необходимые замеры. Только после этого он приземлится на саму планету.

Как ожидается, зонд совершит посадку на так называемой равнине «Утопия» в северном полушарии Красной планеты и с помощью марсохода начнет исследовать геологию этой местности.

Подобная выжидательная стратегия была успешно применена в американских миссиях «Викинг-1» и «Викинг-2» в 1970-х гг. Она позволила инженерам оценить атмосферные условия на Красной планете, прежде чем пытаться совершить опасный спуск.

Начальник космодрома на Хайнане Чжан Сюэю сообщил ликующим техникам марсианской миссии, что запуск ракеты прошел по плану.

«По данным аэрокосмического центра управления, полет ракеты-носителя «Чанчжэн-5» протекает нормально, и зонд к Марсу точно вышел на заданную орбиту, — отметил он. – Теперь я объявляю об успешном запуске первой китайской миссии по исследованию Марса».

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с закрепленным на ней шестиколесным марсоходом. Его вес составляет более 200 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей. Внешне он напоминает американские марсоходы НАСА «Spirit» («Дух») и «Opportunity» («Благоприятная возможность»), которые в начале 2000-х работали на поверхности Марса.

Кроме того, аппарат оборудован двумя камерами с разрешением до двух метров, а также специальными инструментами для поиска залежей воды или льда и анализа состава грунта. Более того, марсоход будет ретранслировать сигналы между Землей и аппаратами на поверхности Красной планеты.

Однако исследование поверхности Марса на самом деле является лишь частью китайской миссии. Изучение планеты будет также параллельно вестись с орбиты с помощью семи инструментов дистанционного зондирования.

С успешным стартом ракеты-носителя «Чанчжэн-5» китайцев поздравил глава НАСА Джеймс Брайденстайн, подчеркнув, что после этого запуска Поднебесная приблизилась к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Красной планеты.

Напомним, что на днях, 20 июля, свой космический зонд на Марс отправили Объединенные Арабские Эмираты успешно, ознаменовав этим первую межпланетную миссию арабского мира. Изначально запуск аппарата планировался 14 июля, однако из-за неблагоприятных погодных явлений он дважды откладывался. Главной целью миссии ОАЭ является изучение марсианских атмосферы и климата. Ожидается, что к осени этого года свой зонд на Красную планету отправят также Соединенные Штаты.