Марсиага рассказала, что чувствует себя настоящей победительницей. После слов Паши Бабича о том, что он хочет заселиться с ней в одну комнату, девушка очень обрадовалась и поняла, что победила соперниц.



Марсиага отметила, что заявление Паши о заселении, которое он произнёс на Лобном месте, было для неё неожиданностью, но крайне польстило. Ведь внимания и расположения этого молодого человека довольно непросто добиться. Марсиага добавила, что она давно видела повышенный интерес Паши к себе, у них было налажено хорошее общение. Теперь же девушка хочет построить отношения с ним.



Марсиага рассказала, что чувствует себя победительницей, как спортсменка на соревнованиях. Ведь её выбрал молодой человек, у которого было ещё несколько поклонниц. Катя Скалон и Марина Страхова всячески пытались «подколоть» Марсиагу, но на провокации она не поддавалась. Конечно, её соперницы пока не думают даже униматься, но Марсиага намерена игнорировать их и не обращать внимания.