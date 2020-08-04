Марсиага рассказала о своём конфликте с Татьяной Владимировной.

МАРСИАГА О КОНФЛИКТЕ С ТАТЬЯНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ

Во время отсутствия Рапунцель-старшей в ее комнате жила Марсиага. Пропал алкоголь, грязные вещи и испорченный диван. В чем Татьяна Владимировна обвинила Марсиагу?

«У нас возникло недопонимание. У нее из кладовки пропал алкоголь, и она решила, что это сделала я. Но его забрали администраторы. Халат Татьяны Владимировны я тоже не трогала, у меня был свой. А вот диван действительно я испортила, но пообещала, что химчистка все исправит. Я попросила прощения, и конфликт был исчерпан», — вспомнила участница.

Правда Татьяна Владимировна так и не дождалась чистки, вместе с Аленой они покинули проект.