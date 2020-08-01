Марсиага обвинила мать Анастасии Паршиной в воровстве.

После отъезда мамы Насти Паршиной Марсиага обнаружила, что у нее пропали духи. Подозрения участницы пали на Евгению.

«У многих ребят пропадают личные вещи. Я попала тоже в это число, у меня пропали духи, тональный крем, может что-то еще, но за всем не уследишь. Духи стоят около 10 000 рублей, конечно, мне обидно. Я в открытую сказала о своем подозрении», — пояснила Марсиага.

Из-за обвинений мама Насти очень сильно переживала. Чтобы доказать свою невиновность, женщина присылала фото и видео распаковки своих чемоданов.

«Конфликт из-за этого раздулся очень сильный, я несколько раз пожалела, что высказала свои подозрения. Я пообщалась с Настей и Никитой и поняла, что это сделал кто-то другой».

В защиту потенциальной тещи Никита даже предложил девушке провести обыск среди участник. Все подробности смотрите в эфире!