Долгое время Марсиага пыталась сделать вид, что ее совершенно не беспокоят разговоры про свой легкодоступный характер. Фривольное поведение на «Доме-2» она считала нормальным, надеясь, что репутация от этого совершенно не страдает. Только недавно девушка осознала, как неприглядно выглядит и попросила о помощи психолога.



Участники и зрители осуждали Марсиагу, когда она предоставила свое тело в пользование Максиму Колесникову на сутки. Также девушка бегала за Максимом Моргенштерном и практически предлагала ему себя, а он рассказал правду о её прошлых отношениях ещё до проекта. Оказалось, и вне камер Маша довольно фривольно и распущенно себя ведет с мужчинами.



Недавно ночные похождения участницы стали темой для обсуждения в эфире «Бородина против Бузовой». Видимо, Марсиага осознала, как некрасиво выглядит со стороны, поэтому рассказала, что испытывает отчаяние и сильный стресс. Девушка попросила оказать ей психологическую помощь, потому что сама она с проблемами справиться не может.