Марсиага поведала о своей симпатии к Максиму Колесникову.

Потенциальная соперница появилась у Алены Рапунцель. Марсиага призналась в симпатии к Максу Колесникову.

«Когда мы только увиделись в первый раз, мнение о нем было отрицательным. Но пообщавшись, я поняла, что у нас есть много общих интересов: они касаются, в первую очередь, музыки. Он мне нравится внешне и по общению», — рассказала Марси в беседе.

Но влезать в пару девушка не хочет. Участница ждёт, когда Алена и Максим сами поставят точку в своих отношениях.

«Пусть они сами разбираются. Если они разойдутся, то я не против пообщаться с Максом поближе», — резюмировала девушка.

Как считаешь, кто больше подходит Максиму: Марсиага или Алена?