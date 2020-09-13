Марсиага рассказала, что с новой прической у нее началась новая жизнь.

Некоторое время назад Марсиага решили сменить свой образ, нарастила волосы и надела платье.

«Мой пацанский образ мне нравился, но, когда я пришла на проект, мне стало не хватать женственности. В комментариях меня постоянно оскорбляли и говорили, что я похожа на парня», – делится Марси.

Свои изменения девушка решила начать с причёски.

«Я сразу почувствовала себя более женственной, мне стало очень комфортно, у меня даже поведение поменялось и манера общения».

Самое главное, что теперь у Марси начала налаживаться личная жизнь.

«Ко мне проявляют симпатию парни, за меня даже чуть не подрались. Всё только начинается», – заявила участница.

А как тебе новый образ девушки?