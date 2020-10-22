Марсиага сожалеет о том, что позволила Максиму Моргенштерну себя избить.

МАРСИАГА ПОКАЗАЛА СИНЯКИ, ОСТАВЛЕННЫЕ МОРГЕНШТЕРНОМ

Бьёт и не любит. Марсиага бежала за Моргенштерном три дня и три ночи, чтобы сказать, как она его теперь ненавидит.

«Я живу как могу, поступаю так, как считаю нужным. Я совершила огромную ошибку, и сейчас я упала ниже плинтуса. Прошу помощи, не могу самостоятельно выйти из этого состояния», – рыдала Марсиага в студии шоу «Бородина против Бузовой».

Помочь девушке решили ведущие и номинировали Марси на уход, вместе с Моргенштерном.

Как считаешь, кто должен покинуть проект: Марсиага или Максим?