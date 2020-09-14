В субботу на голосовании стало известно, что Евгений Ромашов обошёл Максима Моргенштерна по симпатии Марсиаги. Оказывается, участница вовсю переписывается и дружит с молодым человеком, хотя одновременно устраивает ревностные бои с Клавдией Безверховой. Получается, что Клавдия могла бы и не переживать так из-за соперницы. Марсиага планирует дождаться Ромашова с островов и «отбить» его у Кристины Бухынбалтэ.



А Марсиага ещё с бывшей девушкой Ромашова не знакома, хотя та вовсю отказывается от Евгения, публично заявляя, что ей такой молодой человек не нужен, который даже на секунду может задуматься о других отношениях. Некоторые считают, что Юлия Белая специально отказывается от бывшего парня отчасти из-за того, чтобы не отдавать ему деньги, которые он потратил на неё, помогая сбежать с острова.



Очевидно, что Марсиага очень любит влезать в чужие пары и разбивать их. Она старалась быть «третьей лишней» в отношениях Моргенштерна и Безверховой, теперь её заинтересовала намечающаяся пара Ромашова и Бухынбалтэ.