Марсиага поведала о попытке Максима Колесникова склонить ее к интиму.

Назло Шафеевой или исключительно в своих интересах? Макс Колесников подошёл к Марсиаге с заманчивым предложением.

«Я сейчас похудела, хожу в коротких платьях, парни на меня засматриваются. Стояла на кухне, Макс подошёл и предложил переспать, а я согласилась. Взяла его на слабо. Прекрасно понимаю, что спать вот так без обязательств я ни с кем не буду. Он потащил меня в туалет, но я отказалась от локации. Тогда он предложил пойти в мужскую спальню. Но там были люди. Его не смутило ничего, был довольный до соплей, начал вести себя как ребёнок: начал раздеваться, просил раздеться меня. Ну я поржала над ним, сказала, что у него кишка тонка, и ушла», – рассказала Марси.

Что остался делать нерешительный Колесников, смотри в эфире!