Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, умерший на 96-м году жизни в Москве, будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Об этом ТАСС сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Сомнений нет, он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах», — сказал Дерябин.

Как сообщили в Минобороны РФ, во вторник в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

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