Королевство Марокко частично возобновляет морское и авиационное сообщение с 14 июля, сообщается в совместном пресс-релизе МВД, МИД и ряда других министерств страны.

Марокко с 15 марта полностью приостановило международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.

«Граждане Марокко и иностранцы смогут въехать в Марокко, начиная с полуночи 14 июля, через морские и воздушные пункты въезда. Национальная авиакомпания организует достаточное количество рейсов для успешной реализации этого процесса», — сообщается в заявлении, цитируемом агентством MAP.

Для посадки на рейс гражданам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, которому не менее 48 часов, а также пройти серологический тест на коронавирус. Морским путем в королевство можно будет попасть только на паромах, которые отправятся из французского порта Сет и итальянского порта Генуя в Марокко, для поездки также нужно предоставить результаты ПЦР-теста. По словам источника, тест может быть также проведен во время поездки.

«Живущие за границей марокканцы и проживающие в королевстве иностранцы также смогут покинуть Марокко теми же средствами – самолетами и паромами», — отметил источник.

По данным минздрава Марокко, в стране зафиксированы более 14,7 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 11,3 тысячи человек, скончались 242 пациента.

Власти Марокко ранее продлили до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения, введенный для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.