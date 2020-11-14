Современный мир бизнеса характеризуется высокой конкуренцией. В каждой отрасли есть множество компаний, предлагающих огромное количество различных продуктов и услуг. И клиенты получают все больше и больше знаний и все больше осознают свои потребности и предъявляют высокие требования. Поэтому сложно представить эффективную торговую деятельность без знания рынка и конкуренции, а также процесса закупок и поведения клиентов. Маркетинговые исследования помогают собирать и анализировать подобную информацию.

Что такое современные маркетинговые исследования?

Маркетинговые исследования – это гораздо больше, чем просто данные о предпочтительном вкусе продукта, любимом месте покупки или максимально приемлемой цене. Они могут привести к гораздо более глубоким выводам и к очень широким изменениям внутри компании.

Маркетинговые исследования от https://www.lw-analytics.com/ – это непрерывный процесс сбора и анализа объективных данных, важных для управления компанией и касающихся таких вопросов, как:

функционирование рынка,

гибкость спроса в зависимости от изменения характеристик продукции,

предложение компании и конкурентов,

каналы распределения,

маркетинговые коммуникации,

предпочтения целевых групп,

мотивы клиентов,

процесс покупки.

Маркетинговые исследования, как часть общей стратегии развития компании

Маркетинговые исследования проводятся в том случае, когда нужны данные о взаимоотношениях рынка и конкретной компании. Этот тип исследования используется при сборе информации о рыночной ситуации, способах работы отрасли, конкурентной среде или сегментах рынка. Таким образом, рынок анализируется вместе с факторами, которые его формируют, и отношениями, связывающими отдельные элементы рынка.

Почему так важно профессиональное маркетинговое исследование?

Профессионально проведенное маркетинговое исследование снижает риск принятия неправильных деловых, торговых и маркетинговых решений. Так как специализированные маркетинговые агентства, такие как Аналитическое бюро LW-Analytics (Москва), обладают большим опытом и множеством источников для получения актуальной и достоверной информации, исследования дают объективную и достоверную информацию о рынке и его участниках. Они позволяют лучше узнать как лиц, принимающих решения, так и консультантов в процессе покупки, а также клиентов и пользователей. Они позволяют выявить потребности, предпочтения, требования, ожидания и мнения каждой целевой группы, важной для компании.

Обладая такими обширными знаниями, предприятие может удовлетворить ключевые потребности и пожелания получателей своего предложения. Таким образом, стратегию развития компании можно адаптировать к целевым группам на любом уровне деятельности, включая: