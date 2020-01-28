СПОРТ

Мария Шарапова «засветила» обручальное кольцо (ФОТО)

17:30 28/01/2020

Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала подписчиков кольцом. В stories своего Instagram-аккаунта спортсменка промелькнула рука, где заметно украшение на безымянном пальце.

В частности, Шарапова опубликовала снимок с пирогом. Левой рукой она держала чашку, на пальце было кольцо. Подписчики спортсменки предположили, что это обручальное кольцо и таким образом, теннисистка намекает на скорую свадьбу.

Как сообщают СМИ, с 2018 года Шарапова встречается с британским бизнесменом и основателем аукционного дома Paddle8 Александром Гилксом.

Фото: instagram / mariasharapova



