Марина Африкантова и Роман Капаклы вынуждены признать, что с каждым днём им становится всё сложнее создавать контент для телепроекта «Дом-2». К этой мысли их подтолкнули создатели реалити-шоу, поэтому Роме пришлось самокритично принять этот факт и высказать его в шоу «Спаси свою любовь» на Семейном совете.



Становится понятным, что здесь речь идёт о более глубоких вещах, чем сражение за таунхаус, где конфликты зарождаются не только между участниками, но и разными службами телестройки. Одни должны наполнять эфиры на поляне, а любители ночных выпусков не очень хотели бы наблюдать за съёмками однотипных сценок артистов без особых актёрских талантов.



В паре Марины и Романа практически отсутствуют интересные темы и сюжеты, за которыми зрителями интересно было бы наблюдать. Здесь речь идёт даже больше не о конфликтах, а о каких-либо движениях и обсуждениях, за развитием которых было бы увлекательно следить. Пока что Рома с Мариной не могут порадовать своих поклонников каким-либо оживлением.