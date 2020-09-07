Мама Таты Блюменкранц поделилась с подписчиками, что ей стала известна некая неприятная информацию про Анну Левченко. Марина Тристановна рассказала, что если супруга бывшего мужа её дочери перегнёт палку, то она раскроет все карты. Свою внучку Бетти женщина больше не хочет доверять новой пассии Валерия Блюменкранца.



Сейчас Марина Тристановна проживает в Китае. Женщина заявила, что мир очень тесен, ведь здесь, в Гуанчжоу, она встретила учительницу, которая рассказала про Анну Левченко очень неприятную информацию. Пока что Марина Тристановна не торопится выставлять эти данные на всеобщее обозрение, чтобы не подставлять свою знакомую. Но Анну она предупредила, что в любой момент может обнародовать эту информацию, если новая жена Блюменкранца снова поведет себя неадекватно.



По словам бывшей тёщи Валерия, Аня только делала дружелюбный вид, использовала Тату и Бетти лишь для победы на конкурсе «Свадьба на миллион». Теперь же Марина Тристановна видит, что Аня не только сама не хочет общаться с дочкой мужа от первого брака, но и стремится сделать всё возможное, чтобы и родной отец перестал общаться с малышкой Бетти.