Бывшая тёща Валерия Блюменкранца пребывает в шоке от его манеры общения с малышкой Бетти. Женщина увидела кадры из инстаграма своей дочери Таты, на которых мужчина уезжает на лифте от маленькой Беатрис, а та совсем не желает расставаться с отцом. Марина Тристановна уверена, что в этот момент Валера мог успокоить девочку и сделать расставание менее болезненным.



Несмотря на то, что Марина Тристановна проживает в Китае, она старается быть в курсе всех событий, которые касаются её дочери и внучки. Она с болью в сердце наблюдает по видео Таты, как малышка ждёт папу и неистово плачет, расставаясь с ним. Женщина рассказала, что это сильно ломает несостоявшуюся психику маленькой девочки, ведь папа – это не тот, кто показался лишь на секунду.



Марина Тристановна пояснила, что Валера ей лично не нужен как зять, он не нужен Тате как мужчина, он нужен лишь своей дочери Бетти. По мнению Марины Тристановны, сейчас ситуация складывается таким образом, что Аня всячески будет способствовать отсутствию общения мужа с бывшей семьёй.