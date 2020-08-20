Марина Страхова подтвердила, что уходит с проекта «Дом-2». Девушка обратилась к рекламодателям с просьбой писать ей напрямую в личные сообщения инстаграма, а не через менеджеров. Своим подписчикам девушка поведала, что в Швейцарию возвращаться не хочет, а планирует заниматься своим развитием в столице России.



Многие зрители считают, что организаторы проекта начали потихоньку избавляться от скучных участников, не строящих отношения и не приносящих проекту никакой пользу. Это касается и Марины Страховой, которой реалити-шоу не смогло подарить любовь. Однако девушка рассказала, что она не одинока, за воротами её ждёт перспективный поклонник, именно поэтому она и решила покинуть проект.



Вероятно, что скоро «Дом-2» покинет и Алья Адхам, улетевшая с Сейшел вместе с Ирой Пингвиновой. Недавно выяснилось, что Алья решила отправиться домой в Санкт-Петербург. Организаторы вряд ли захотят оставить её после этого, к тому же женская спальня сейчас переполнена. Недавно проект также покинули такие участницы, как Алёна Савкина, Настя Стецевят и Виктория Ди.